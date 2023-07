Mar Nero: Tajani, Italia sostiene ripresa colloqui fra Russia e Ucraina su corridoi del grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia continua a lavorare per sostenere una ripresa del confronto fra Russia e Ucraina sui corridoi del grano attraverso il Mar Nero. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “24 Mattino” su Radio 24. “Accanirsi, come sta facendo la Russia, su milioni di africani” che rischiano di non avere accesso al grano “è un crimine contro milione di persone innocenti”, ha detto Tajani. “Continueremo a lavorare affinché il corridoio ferroviario che attraverso la Romania porta il grano al porto di Trieste possa operare ancora meglio”, ha aggiunto il ministro. (Res)