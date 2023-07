Africa: Tajani, forniture grano creano rischi, Italia vuole essere protagonista di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interruzione dei corridoi del grano attraverso il Mar Nero rischia di creare dei problemi in Africa. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “24 Mattino” su Radio 24. “Le conseguenze ci saranno fra qualche mese. Noi stiamo lavorando per favorire la crescita e lo sviluppo del Continente africano. Ieri ho visto il ministro degli Esteri dell’Eritrea, mentre domenica ci sarà un grande evento con decine di leader africani, mediterranei e dell’area del Golfo per discutere di questi temi”, ha detto Tajani. “L’Italia vuole essere una protagonista di pace, vogliamo che il Mediterraneo non sia un mare di morte ma di sviluppo”, ha spiegato il ministro. (Res)