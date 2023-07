Fisco: Tajani, pace fiscale non vuol dire condono ma aiutare contribuenti in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pace fiscale non vuol dire condono, ma significa che chi ha sempre pagato e ha riscontato dei debiti col fisco a causa della crisi, se paga subito, può avere uno sconto. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “24 Mattino” su Radio 24. “Non si parla di evasori, ma di cittadini che non hanno potuto pagare per una serie di concause”, ha detto Tajani. “Stiamo lavorando, e già nel testo della delega fiscale c’è una parte che va in direzione di un concordato”, ma si può fare ancora meglio, ha spiegato Tajani. (Res)