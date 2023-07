Cina: Bank of America rivede stime crescita Pil, più 5,1 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- BofA Global Research, divisione di ricerca e analisi finanziaria della banca d'investimento Bank of America, ha rivisto al ribasso la sua previsione di crescita del prodotto interno lordo (Pil) della Cina per l'anno fiscale 2023, dal 5,7 al 5,1 per cento. La società ha anche ridimensionato la previsione per il 2024: secondo la banca, la seconda economia mondiale subirà un ulteriore rallentamento il prossimo anno, crescendo del 4,8 per cento. "La revisione al ribasso riflette una prospettiva più cauta in merito alla crescita degli investimenti e dei consumi, specialmente nel terzo trimestre", ha spiegato la banca di Wall Street tramite una nota, secondo cui la probabile adozione di misure di stimolo potrebbe portare a una temporanea accelerazione della crescita cinese nell'ultimo trimestre dell'anno. (Was)