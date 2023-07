Corea del Sud: maltempo, aperta indagine su militare Usa morto durante operazioni di soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Corpo dei Marine degli Stati Uniti ha annunciato oggi l'apertura di un'indagine sul militare Usa morto in Corea del Sud questa settimana, trascinato da un torrente mentre prestava assistenza alle operazioni di soccorso nelle aree del Paese colpite dal maltempo. L'incidente si è verificato ieri nella contea di Yecheon, 161 chilometri a sud-est di Seul. Il militare è stato trascinato dalle acque del torrente Naeseong, e il suo corpo senza vita è stato rinvenuto solo a notte fonda, a quasi sei chilometri di distanza. L'incidente ha innescato polemiche per l'inadeguata dotazione dei militari, impegnati nelle operazioni di soccorso in aree alluvionate senza giubbotti di salvataggio. (Git)