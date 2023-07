Iraq: incontro premier Kurdistan iracheno e comandante Usa McFarlane su riforma peshmerga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Governo regionale della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, ha ricevuto, ieri, a Erbil, il generale maggiore Matthew McFarlane, comandante della Task force congiunta della missione Inherent Resolve, e la delegazione che lo ha accompagnato. Secondo un comunicato stampa diffuso dal governo regionale di Erbil e ripreso dall’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, durante l’incontro si è discusso del processo di riforma in corso all’interno del Ministero degli Affari peshmerga, in particolare degli sforzi di unificazione e riorganizzazione dei combattenti curdo-iracheni peshmerga (già integrati nelle istituzioni del governo regionale come forze di sicurezza interna). Barzani e McFarlane hanno convenuto che l’unificazione e la riorganizzazione dei eshmerga, insieme alle necessarie riforme nel ministero degli Affari peshmerga, non sono state attuate secondo i tempi e le linee guida concordate, a causa di “ostacoli incontrati durante il processo”. Barzani, da parte sua, ha espresso gratitudine agli Stati Uniti per il sostegno accordato in tal senso, ribadendo l’impegno delle autorità regionali di Erbil di portare a termine l’unificazione e la riorganizzazione dei combattenti peshmerga. (Irb)