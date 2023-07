Thailandia: elezione primo ministro, presidente parlamento esclude ricandidatura di Pita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Thailandia si riunirà per la terza volta la prossima settimana nel tentativo di eleggere il nuovo primo ministro, ma Pita Limjaroenrat, leader progressista del partito Phak Kao Klai (Andiamo avanti) che ha vinto le elezioni legislative del 14 maggio scorso, non potrà ripresentare la propria candidatura. Lo ha dichiarato il presidente della Camera, Wan Muhamad Noor Matha, che ha presieduto le sessioni congiunte del 13 luglio e di ieri, entrambe risultate in una bocciatura della candidatura di Pita. Il secondo voto si è tenuto dopo che la Corte costituzionale ha sospeso Pita dalla carica di parlamentare, in attesa di esprimersi in merito alla sua eleggibilità, sulla base di un ricorso presentatole dalla Commissione elettorale. Il presidente della Camera ha comunicato che ieri hanno votato 715 parlamentari e che 394 si sono opposti alla ricandidatura di Pita, già bocciata il 13 luglio. Il parlamento è stato riconvocato per un’altra votazione il 27 luglio, e un candidato premier potrebbe essere presentato dal partito Pheu Thai (Per i Thai), secondo alle elezioni.(Fim)