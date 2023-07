Salario minimo: Calenda, ma quale misura da Urss, ce l'hanno Francia e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il senatore Carlo Calenda serve il salario minimo: "C'è un problema di lavoro povero - spiega il fondatore di Azione al "Corriere della Sera" - Coinvolge circa 4 milioni di italiani che pur avendo un'occupazione a tempo pieno non arrivano a 1.200 euro netti al mese. Quelli sui quali più si è abbattuta l'inflazione nell'ultimo anno. Il salario minimo evita che il lavoro diventi sfruttamento. I 9 euro lordi all'ora sono calcolati precisamente sul 50 per cento del salario medio adeguato al 17 per cento dell'inflazione del 2022 sui redditi bassi. Parametri compatibili con la direttiva europea, non un numero a caso". Una misura di sinistra, da Urss, ha detto il vicepremier, Antonio Tajani: "E' tanto una cosa da Urss che ce l'hanno tutti i paesi dell'Ocse, dagli Stati Uniti a Francia e Germania. Tajani ha detto una stupidaggine. Il rischio è che per lui valga la massima: non ti capiti mai la iattura di ricevere un incarico superiore a quello che sei in grado di portare avanti". "La nostra proposta - continua l'ex ministro - è prudente. Prevede un tempo lungo per l'adeguamento dei contratti nazionali. E per allora, in sede di legge di bilancio, si potrà modulare il fondo per aiutare le imprese che avranno un aggravio sul costo del lavoro". (segue) (Res)