Salario minimo: Calenda, ma quale misura da Urss, ce l'hanno Francia e Usa (2)

- Aveva chiesto alla premier Giorgia Meloni di discuterne ma non ha risposto: "Non ancora ufficialmente. Esiste un problema che interroga il mondo occidentale e noi avanziamo una proposta seria. La reazione non può essere la boccio e non discuto. E senza avere una proposta alternativa. Spero e credo che vorrà aprire un dialogo". Quasi tutte le opposizioni sono insieme sulla proposta ma non è l'embrione di un'alleanza: "No. La pensiamo diversamente su troppe cose. Noi non siamo ideologici. Votiamo la delega fiscale del governo perché è quella di Draghi, che avevamo condiviso, e l'abolizione dell'abuso di ufficio che era nel nostro programma. Ma non significa che entriamo in maggioranza: Il Paese muore di conflitti ideologici e noi vogliamo chiudere questa stagione", ha concluso Calenda. (Res)