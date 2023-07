Fisco: Lupi, il taglio del cuneo risposta al lavoro povero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati con l'Italia, spiega al "Corriere della Sera" perché è contro il salario minimo: "Non serve perché come dice anche l'unione europea il salario minimo può e deve essere applicato in Paesi in cui la contrattazione collettiva ha percentuali basse. In Italia siamo quasi al 90 per cento". Le opposizioni sostengono che intervenga a favore dei lavoratori più sfruttati: "Io penso che se ci fosse davvero l'obiettivo di combattere il lavoro povero, e noi in una battaglia per il salario giusto ci crediamo, si potrebbe discutere con l'opposizione quale sia lo strumento migliore". E il salario minimo non lo è: "Il salario minimo è una battaglia astratta e velleitaria delle opposizioni che sembra abbiano l'obiettivo di sventolare una bandiera ai fini del consenso. Obiettivo legittimo, intendiamoci: far politica è anche battersi per la rappresentanza". "Ma la maggioranza - aggiunge - si è data un percorso diverso: revisione del reddito di cittadinanza, aumento dei salari attraverso il taglio del cuneo fiscale, costo zero per gli aumenti. Che significa perseguire non un salario minimo, ma il massimo del salario attraverso un'alleanza tra lavoratori e imprese". La proposta di individuare una soglia minima a 9 euro lordi secondo Lupi è "una proposta in cui non sono più le parti sociali, sindacati e imprese, a trattare, ma lo Stato a imporre. Introduce un modello centralista di sviluppo che toglie alla contrattazione, al mercato, il ruolo sussidiario che in Italia hanno. E che è un valore". (segue) (Res)