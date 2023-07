Fisco: Lupi, il taglio del cuneo risposta al lavoro povero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cosa da Unione sovietica ha detto il vicepremier Tajani: "Mi dispiace per la reazione furiosa alle parole del ministro Tajani, forse chi si è offeso tanto dovrebbe studiare di più. Io la teoria di Marx sul salario minimo di sussistenza la conosco". Il modello italiano non impedisce tuttavia che ci siano lavoratori con paghe troppo basse: "Ci sono dei servizi, in particolare quelli cosiddetti labor intensive e non qualificati, in cui si creano situazioni anomale di sfruttamento. Lo Stato deve intervenire su questo. Non deve invece imporre ipotetiche soglie minime che poi fra 3 anni potrebbero rappresentare un parametro non efficace". "Ecco perché - conclude Lupi - penso che quella delle opposizioni sia una battaglia velleitaria, fumo negli occhi dei lavoratori". (Res)