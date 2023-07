Mafia: Mulè (FI), non ci dia lezioni chi insultò Falcone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione distrettuale antimafia dice che ci sono elementi nuovi: "Si tratta, in questo caso, delle frasi sibilline di un pluriergastolano condannato per varie stragi oltre che per l'omicidio di don Pino Puglisi". A ogni anniversario, comunque, ci sono polemiche: "La sinistra, politica e giudiziaria, ha sempre cercato di appropriarsi della memoria. Anche se coloro di cui oggi si erge a paladina, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, da vivi li brutalizzò. Nel 1988 e nel 1991 dalla 'filiera dell' antimafia' - la sinistra della Rete di Leoluca Orlando e Alfredo Galasso e dalla corrente di sinistra dell'Associazione nazionale magistrati, Magistratura democratica, partirono attacchi violenti all'indirizzo di Falcone, prima candidato a succedere ad Antonino Caponnetto come consigliere istruttore di Palermo e poi designato da Claudio Martelli direttore generale degli Affari penali del ministero della Giustizia. Falcone fu accusato di essere diventato amico della politica, di aver smarrito l'indipendenza e l'autonomia del magistrato". "Al Csm - ricorda Mulè - arrivarono due esposti che contestavano a Falcone di aver gestito male le inchieste sugli omicidi Reina, Mattarella e La Torre: arrivarono a dire, testualmente, che aveva 'tenuto le prove nei cassetti', che cioè aveva insabbiato". Quanto a Borsellino: "Quando si parlò di lui come procuratore nazionale antimafia, fu accusato di essere strumento per voler sottomettere, in maniera surrettizia, il pm all'esecutivo". Eppure oggi sulla giustizia è sotto attacco la maggioranza di centrodestra. "A chi pontifica dico: andatevi a rileggere le audizioni di Falcone e i verbali del Csm. Falcone fu umiliato dai suoi colleghi della sinistra giudiziaria. L'unico che non lo attaccò fu Gian Carlo Caselli", ha concluso Mulè. (Res)