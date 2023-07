Iraq: gli Usa impongono sanzioni a 14 banche per transazioni in dollari con l’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ieri, ha imposto sanzioni a 14 banche dell’Iraq, accusate di aver effettuato transazioni con l'Iran in dollari. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, citando il quotidiano statunitense “Wall Street Journal”. Secondo quest’ultimo, infatti, funzionari statunitensi hanno affermato che “la decisione è stata presa dopo la scoperta di informazioni che indicano che le banche colpite sono coinvolte in operazioni di riciclaggio di denaro e transazioni fraudolente”. Secondo “Shafaq”, le sanzioni hanno colpito le banche Al Mostashar Al Islami, Al Qurtas Al Islami, Al Tadhamun Al Islami, Al Elaaf Bank, Erbil Bank for Investment and Finance, Al Islami International Bank, Al Iraq Bank, Mosul Bank for Development and Investment, Al Rajhi Bank, Al Sumaria Commercial Bank, Al Taqeef Islamic International Bank, Al Ameen Islamic Investment Bank, Al Warba Islamic Bank for Investment and Finance e Zain Iraq Islamic Bank for Investment and Finance. Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti aveva già impedito ad altre quattro banche irachene di accedere al dollaro lo scorso novembre e aveva anche imposto, in collaborazione con la Banca centrale dell'Iraq, controlli più rigidi sui trasferimenti finanziari nel paese in generale. Nelle ultime settimane, la Banca Centrale dell'Iraq aveva escluso 4 banche irachene (Al-Ansari, Al-Sharq Al-Awsat, Al-Qabed e Asia) da un'asta di vendita di valuta a seguito di direttive giunte dal dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. L'Iraq è stato colpito duramente dalle sanzioni Usa alla Repubblica islamica. Il valore del dinaro iracheno rispetto al dollaro statunitense quest'anno è stato instabile, mentre gli esperti che attribuiscono questa volatilità alle nuove misure decise dalla Federal Reserve, che, per garantire una rigorosa applicazione delle sanzioni ai danni di Teheran, limita il flusso del dollaro verso vari Paesi, tra cui la Siria, la Russia e il Libano, ma colpiscono anche l’Iraq in quanto partner di lunga data dell’Iran. (Irb)