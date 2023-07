Giustizia: Serracchiani (Pd), cancellare l'abuso d'ufficio favorisce l'illegalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- La responsabile giustizia del Partito democratico, Debora Serracchiani, in una intervista a "Repubblica" dice che "la destra italiana rischia di aprire un conflitto con l'Europa proprio nel momento in cui dell'Europa abbiamo più bisogno, anche per via delle modifiche chieste sul Pnrr. Mi sembra una mossa suicida". "La bocciatura della direttiva anticorruzione", spiega, "è in linea con l'azione di un governo che, dacché si è insediato, non fa altro che strizzare l'occhio a furbi ed evasori". La maggioranza però sostiene die quella direttiva contrasta con i principi di sussidiarietà e proporzionalità: "In sostanza loro contestano che su questi temi possa intervenire una regolamentazione di livello europeo, ritenendo che in materia penale gli Stati debbano essere autonomi. È una posizione grottesca e fuori dalla storia. E' da decenni che l'Unione europea interviene direttamente e indirettamente in materia penale. E questa direttiva, in cui ai Paesi membri si impone di prevedere l'abuso d'ufficio, è stata fortemente voluta dalla presidente von der Leyen". E sempre lì si torna: all'abuso d'ufficio che il ministro Nordio vuole abolire: "Quel reato è stato riformulato nel 2020 per evitare storture, ma non va cancellato. Segnalo che la stragrande maggioranza dei giuristi e dei magistrati auditi in commissione Giustizia hanno detto tutti la stessa cosa: l'abolizione è contraria agli obblighi internazionali, punisce condotte in alcuni casi meritevole di sanzione ed è pure pericolosa perché l'abuso d'ufficio è considerato un reato sentinella per scoprire reati più gravi e combattere corruzione e criminalità organizzata". "E mi fa specie - continua Serracchiani - che proprio oggi, nel giorno della commemorazione di Via D'Amelio e della firma del presidente Mattarella sul Ddl Nordio, la destra bocci la direttiva anticorruzione nella quale l'abuso d'ufficio è previsto come obbligatorio". (segue) (Res)