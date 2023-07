Giustizia: Serracchiani (Pd), cancellare l'abuso d'ufficio favorisce l'illegalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è un disegno, secondo l'esponente dem: "Basta mettere in fila i fatti. Dodici condoni che, stando alle tonanti dichiarazioni del ministro Salvini, potrebbero presto diventare tredici. Modifica del codice degli appalti che smantella il sistema dei controlli. Depotenziamento del traffico di influenze. Eliminazione del monitoraggio della Corte dei Conti. Innalzamento del tetto del contante. Stop annunciato alle intercettazioni telefoniche anche per reati gravi. Mi pare che l'intera azione del governo sia finalizzata a eliminare ogni regola e favorire l'illegalità". Però il capo dello Stato il Ddl Nordio lo ha firmato: "Certo, trattandosi di un disegno di legge e non di un decreto legge, è un atto dovuto. Ma della necessità di modifiche credo si sia ormai convinta anche la presidente Meloni. Quelle stesse modifiche che noi proveremo ad apportare per garantire la legittimità costituzionale e la compatibilità delle norme proposte con i vincoli europei. Ma vorrei sottolineare l'importanza de discorso di Mattarella in cui invita a 'combattere le zone grigie della complicità con la stessa fermezza con cui si contrasta l'illegalità. Sono esattamente quelle che vengono portate alla luce dalle indagini sul concorso esterno, che il ministro Nordio insiste a dire di voler rivedere in quanto 'reato evanescente'". "Mi pare - conclude Serracchiani - che il capo dello Stato abbia mandato al governo un messaggio chiarissimo". (Res)