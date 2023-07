Mongolia: ministro Finanze discute nuovo accordo di finanziamento con la Bers

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze della Mongolia, Javkhlan Bold, ha incontrato la direttrice regionale per l'Asia Centrale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), Zsuzsanna Hargitai, e il rappresentante della banca nel Paese, Hannes Takacs. Lo riferiscono i media locali, secondo cui i funzionari hanno discusso i progetti in corso di realizzazione nei settori delle infrastrutture, dei trasporti e dell'energia nell'ambito dell'accordo di finanziamento da 300 milioni di dollari sottoscritto nel 2019. Il ministro ha discusso anche la possibilità di un nuovo Accordo generale di finanziamento, impegnandosi a presentare una lista di potenziali progetti entro la fine di quest'anno. (Cip)