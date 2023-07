Iraq-Francia: incontro tra premier Kurdistan iracheno e ministro Difesa Lecornu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Governo regionale e comandante generale delle Forze armate del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, ha avuto, ieri, a Erbil, una “buona riunione” con il ministro della Difesa della Francia, Sébastien Lecornu, sottolineando che la sua visita è "un importante segno del sostegno e dell’amicizia di Parigi nei confronti dell'Iraq e del Kurdistan". Lo ha dichiarato lo stesso Barzani durante una conferenza stampa congiunta con Lecornu, al termine dei colloqui di ieri, come riferisce l'emittente radiotelevisiva curda "Rudaw". “Abbiamo discusso della lotta contro l’organizzazione terroristica dello Stato islamico (Is) e della lotta contro il terrorismo e l'estremismo”, ha spiegato Barzani, “abbiamo concordato entrambi sul fatto che l’Is rappresenta ancora una minaccia per la sicurezza e la stabilità del Paese e della regione, quindi è essenziale che il sostegno della coalizione internazionale all'Iraq e al Kurdistan continuino”. “Il popolo del Kurdistan non dimenticherà mai gli aiuti e il sostegno offerti della Francia in vari momenti e ribadiamo la nostra gratitudine nei confronti del presidente, Emmanuel Macron, per il suo costante impegno nei confronti dell'Iraq e del Kurdistan”, ha aggiunto. Il premier del Kurdistan iracheno, infine, ha accolto con favore gli accordi tra Erbil e Parigi, auspicando che il Kurdistan iracheno possa trarne beneficio, soprattutto per quanto concerne la formazione e l’addestramento dei peshmerga (combattenti curdo-iracheni integrati nelle istituzioni della Regione autonoma come forze di sicurezza interna). (Irb)