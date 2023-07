Cipro: presidente Christodoulides ricorda anniversario invasione turca, priorità a persone scomparse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione delle persone scomparse è un tema prioritario, in particolare nel giorno in cui Cipro ricorda l’anniversario dell’invasione turca del 20 luglio del 1974 e del colpo di stato che rovesciò l'arcivescovo Makarios. A dichiararlo il presidente Nikos Christodoulides annunciando che alla fine del mese si terrà una visita congiunta con il leader turco-cipriota Ersin Tatar al Laboratorio antropologico del Comitato per le persone scomparse a Cipro. Christodoulides ha aggiunto di avere delle proposte specifiche sul tema, sottolineando che l'incontro non è legato ai colloqui volti a risolvere la questione di Cipro, ma ci si aspetta "di ottenere risultati sostanziali”, ovvero accelerare, in pratica, “tutti i processi rilevanti”. Inoltre, dopo la visita è prevista anche una dichiarazione congiunta "per inviare un messaggio positivo in particolare su questa questione umanitaria", ha detto il presidente. "Spero che ci sarà una risposta, e soprattutto, perché è questa la chiave, che ci sarà una particolare cooperazione da parte turca, sia che si tratti delle zone militari o degli archivi dell'esercito turco", ha aggiunto il capo dello Stato di Nicosia. (segue) (Gra)