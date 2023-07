Cipro: presidente Christodoulides ricorda anniversario invasione turca, priorità a persone scomparse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invasione turca di Cipro, che iniziò il 20 luglio 1974, fu la risposta di Ankara al colpo di Stato militare che aveva deposto il presidente cipriota, l'arcivescovo greco-ortodosso Makarios, alterando gli equilibri faticosamente raggiunti con il Trattato di Zurigo e Londra del 1960 tra il Regno Unito, ex potenza coloniale, la Grecia e la Turchia, a cui facevano riferimento per lingua, cultura e politica le due comunità isolane (la comunità greco-cipriota costituiva all'epoca all'incirca il 78 per cento dell'intera popolazione e quella turca il 22 per cento). In quel Trattato si legittimava l'intervento militare di ciascun garante in caso di sensibile alterazione dello status politico dell'isola. L'intervento, giudicato dalla Grecia e dai suoi sostenitori un'invasione, fu invece chiamato Operazione di pace a Cipro dalla Turchia, mentre il nome in codice dato dalle forze armate turche fu Operazione Attila. Dopo una serie di negoziati si giunse a un cessate il fuoco che tuttavia non ha impedito alla Turchia di assumere il controllo di una superfice pari a circa il 36 per cento dell'isola. La linea del cessate il fuoco dell'agosto 1974 è diventata la zona cuscinetto delle Nazioni Unite a Cipro ed è comunemente indicata come linea verde (segue) (Gra)