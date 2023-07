Iraq: colloquio tra ministro degli Esteri e incaricato d’affari dell'ambasciata Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Esteri dell’Iraq, Fuad Hussein, ha avuto un colloquio, ieri, con l'incaricato d'affari dell'ambasciata degli Stati Uniti in Iraq, David Burger, con il quale ha discusso di una serie di importanti questioni, tra cui l'energia, il gas e le relazioni tra il governo federale di Baghdad e quello della Regione autonoma del Kurdistan. Lo si apprende da un comunicato del ministero degli Esteri iracheno, ripreso dall’agenzia di stampa “Ina”. Durante l’incontro, Hussein “ha sottolineato l'importanza delle relazioni tra Iraq e Stati Uniti in vari settori di reciproco interesse, enfatizzando la necessità di rafforzarle e svilupparle per servire gli interessi comuni”. Con Burger, quindi, ha passato in rassegna gli aspetti necessari della cooperazione bilaterale tra Washington e Baghdad. Da parte sua, l’incaricato d’affari della rappresentanza diplomatica statunitense ha ribadito l'impegno degli Usa nel raggiungimento della stabilità politica ed economica in Iraq e nella regione, e l'importanza di fornire migliori servizi al popolo iracheno. Ha inoltre ribadito il sostegno del suo paese alla sicurezza e alla stabilità dell'Iraq e ha espresso la volontà degli Stati Uniti di rafforzare le relazioni bilaterali esistenti tra i due Paesi. (Irb)