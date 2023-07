Golfo-Asia Centrale: principe ereditario saudita annuncia decisioni adottate durante vertice Gedda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le trasformazioni e “le sfide che il nostro mondo affronta oggi richiedono sforzi congiunti per rafforzare la cooperazione tra i nostri Paesi, al fine di realizzare la sicurezza e la stabilità nella nostra regione”. Lo ha dichiarato il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman al Saud, ieri, nel suo discorso di apertura del vertice tra il Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), di cui si era tenuto in precedenza l’incontro consultivo, e i Paesi dell’Asia centrale, secondo quanto riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Mohammed bin Salman ha dunque esortato i partecipanti a “stabilire un nuovo inizio basato sul nostro patrimonio storico, sulle risorse umane e sullo sviluppo economico che ha contribuito a portare il prodotto interno lordo complessivo dei nostri Paesi a circa 2,3 trilioni di dollari”. Il principe ereditario ha quindi invitato ad “aprire nuove prospettive al fine di sfruttare le opportunità disponibili per la cooperazione in tutti i settori”. Si è poi congratulato per “l'adozione del piano d'azione congiunto tra il Consiglio di cooperazione del Golfo e i paesi dell'Asia centrale per il periodo 2023-2027, compreso il dialogo politico e di sicurezza, la cooperazione economica e degli investimenti, il rafforzamento delle comunicazioni tra i popoli e l'istituzione di partenariati efficaci tra il settore privato dei nostri paesi, per confermare la nostra continua ricerca di tutti i mezzi per spingere le nostre relazioni verso una cooperazione più stretta”. Successivamente, ha elogiato l'annuncio del sostegno dei paesi dell'Asia centrale alla candidatura del Regno per ospitare l'Expo 2030 a Riyadh, sottolineando che “riflette la solidità delle relazioni tra i nostri paesi e la nostra aspirazione comune a un futuro migliore per la nostra regione”. (segue) (Res)