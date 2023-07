Cile: Boric, su parole di Lula, "non mi sono offeso" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, nel suo intervento, Boric ha denunciato come la dichiarazione finale del vertice fosse stata bloccata per il disaccordo tra i Paesi della regione latinoamericana sulla guerra in Ucraina. "È importante che l'America Latina dica con chiarezza che quello che succede in Ucraina è una guerra di aggressione, imperialista, inaccettabile, dove si viola il diritto internazionale", ha affermato il presidente cileno. "Da quello che capisco la dichiarazione congiunta è bloccata perché alcuni non vogliono dire che la guerra è contro l'Ucraina. Oggi tocca all'Ucraina ma domani potrebbe toccare a uno di noi", ha dichiarato Boric rivolgendosi agli altri capi di stato e di governo della regione presenti. "La cosa importante è il rispetto del diritto internazionale e qui si è violato chiaramente il diritto internazionale, non da tutte e due le parti, ma da una parte sola, che è quella dell'invasore: la Russia. Credo sia importante che lo diciamo chiaramente per poter raggiungere un accordo", ha concluso. (Abu)