Filippine: inaugurati i nuovi treni della ferrovia urbana di Manila

- Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha presenziato ieri all'inaugurazione dei nuovi treni della ferrovia urbana di Manila, realizzati con tecnologia giapponese e concepiti per aumentare la capienza e ridurre l'inquinamento e l'affollamento della capitale. I nuovi vagoni verranno impiegati lungo la prima linea della Ferrovia leggera, che collega la periferia settentrionale di Manila a quella meridionale. I nuovi treni vantano un'alta efficienza energetica e minori costi di manutenzione. Mitsubishi Corp ha siglato un contratto per la fornitura di 120 vetture al costo di 214 milioni di dollari, finanziato da un prestito internazionale denominato in yen. L'assemblaggio delle vetture è affidato all'azienda francese Caf, con l'impiego di componenti fabbricate in Giappone. "Mi rende davvero orgoglioso assistere alla costante realizzazione della nostra visione di un Paese sviluppato", ha dichiarato Marcos durante la cerimonia. L'ambasciatore giapponese a Manila, Kazuhiko Koshikawa, ha dichairato che "il Giappone resta al fianco delle Filippine per portare avanti lo sviluppo delle infrastrutture strategiche". (Fim)