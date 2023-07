Giappone: bilancia commerciale in attivo a giugno per la prima volta dopo quasi due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha chiuso il mese di giugno con un attivo commerciale di 43 miliardi di yen (circa 300 milioni di dollari), tornando a registrare un bilancio positivo per la prima volta dopo quasi due anni grazie alla crescita delle esportazioni verso gli Stati Uniti e al calo dei costi delle importazioni energetiche. Lo certificano i dati pubblicati oggi dal governo giapponese, che certificano un incremento delle esportazioni dell'1,5 per cento annuo a giugno, a 8.740 miliardi di yen, e un calo delle importazioni del 12,9 per cento a 8.700 miliardi di yen. L'attivo commerciale del Giappone nei confronti degli Stati Uniti è aumentato del 37,4 per cento a 817,50 miliardi di yen, mentre il bilancio degli scambi con la Cina è rimasto negativo, con un deficit di 442,83 miliardi di yen. Nei primi sei mesi del 2023 il Giappone ha accumulato un deficit della bilancia commerciale pari a 6.960 miliardi di yen, un dato inferiore del 13 per cento rispetto al passivo dei primi sei mesi dello scorso anno. (segue) (Git)