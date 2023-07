Usa: Kentucky dichiara stato di emergenza per le alluvioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha dichiarato lo stato di emergenza in risposta alle piogge torrenziali che hanno investito quello Stato Usa, causando alluvioni diffuse nella giornata di ieri. "La cittadina di Mayfield, che ha già dovuto attraversare molto, ha subito piogge intense e danni significativi. Per tutte le comunità colpite firmo ora lo stato di emergenza", ha annunciato il governatore in un video pubblicato su Twitter. Il Kentucky occidentale affronta da settimane ondate di maltempo che hanno interessato diverse città, e che ieri hanno causato allagamenti nella contea di Gaves, e in particolare a Mayfield, dove secondo le prime rilevazioni è stato superato il record storico assoluto di precipitazioni in quello Stato. Proprio Mayfield era stata investita a dicembre 2021 da un violento tornado che aveva causato la morte di 80 persone e danni ingenti. (Was)