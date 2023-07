Ucraina: terza notte consecutiva di attacchi contro Odessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città costiera di Odessa, nell'Ucraina meridionale, è stata bersaglio di un massiccio attacco missilistico sferrato dalle forze armate russe per la terza notte consecutiva. Lo riferiscono gli inviati dell'emittente televisiva "Cnn", secondo cui l'attacco, sferrato con droni e una varietà di missili balistici e da crociera, è stato il più pesante subito dalla città negli ultimi giorni. Oltre ai droni suicidi Shahed e ai missili da crociera Kalibr lanciati dalla Flotta del Mar Nero, le forze armate russe avrebbero utilizzato diversi altri tipi di missili, inclusi gli ormai noti missili balistici ipersonici Kinzhal ("Pugnale") lanciati da bombardieri strategici. L'obiettivo della Russia sembra essere la completa distruzione delle infrastrutture portuali di Odessa, in risposta al recente attacco ucraino contro il Ponte di Crimea e a seguito del ritiro di Mosca dall'accordo per il transito del grano ucraino attraverso il Mar Nero. Dopo gli attacchi degli ultimi due giorni la Russia aveva già rivendicato la distruzione di magazzini e depositi di carburante a Odessa e Mykolaiv. (Was)