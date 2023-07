Ucraina: Casa Bianca, la Russia potrebbe attaccare navi civili nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia potrebbe aggredire navi civili in navigazione nel Mar Nero e imputare gli attacchi all'Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adam Hodge, commentando il ritiro di Mosca dall'accordo per il transito del grano ucraino attraverso il Mar Nero. Secondo Hodge, le forze armate russe hanno posato altre mine navali lungo le rotte di avvicinamento a Odessa e ad altri porti ucraini, e ieri il ministero della Difesa russo ha avvertito che qualunque nave da carico si avvicini alle coste ucraine verrà considerata un obiettivo militare. "Riteniamo si tratti di uno sforzo coordinato per giustificare qualsiasi attacco contro navi civili nel Mar Nero e imputare all'Ucraina la responsabilità di questi attacchi, ha dichiarato Hodge. (Was)