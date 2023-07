Singapore: traffico aeroporto Changi supera 5 milioni passeggeri per la prima volta dal 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto internazionale Changi di Singapore ha registrato il transito di 5,12 milioni di passeggeri nel mese di giugno, superato la soglia di 5 milioni per la prima volta dall'inizio della pandemia di Covid-19 a gennaio 2020. A giugno l'aeroporto ha registrato 27.500 voli in partenza e in arrivo, un incremento dell'88 per cento su base annua, secondo Changi Airport Group. Tra aprile e giugno scorsi 14,6 milioni di passeggeri hanno utilizzato l'aeroporto, un dato pari all'87 per cento di quello registrato nello stesso periodo del 2019. (Fim)