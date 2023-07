Iraq: polizia disperde manifestanti dopo incendio ambasciata di Svezia a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia anti-sommossa irachena, questa mattina ha utilizzato cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti dall'ambasciata di Svezia a Baghdad, mentre gli agenti li hanno respinti con i manganelli, dopo che l'edificio è stato incendiato in segno di protesta contro una pianificata bruciatura del Corano a Stoccolma. Come riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, infatti, all’alba di questa mattina, durante una manifestazione organizzata dal movimento guidato predicatore islamico sciita Muqtada al Sadr, sede della rappresentanza diplomatica svedese a Baghdad è stata incendiata. La manifestazione era stata indetta in segno di protesta contro quella organizzata da Salwan Momika (lo stesso rifugiato iracheno che il 28 giugno aveva dato alle fiamme una copia del Corano davanti a una moschea di Stoccolma), che davanti all’ambasciata dell’Iraq a nella capitale svedese aveva pianificato di bruciare una copia del Corano e una bandiera irachena, dopo averne ottenuto l’autorizzazione dalle autorità. Il ministero degli Esteri iracheno ha condannato “con forza” l'incendio dell'ambasciata del Regno di Svezia a Baghdad, chiedendo un “inchiesta urgente” sull’accaduto e di “adottare le necessarie misure di sicurezza”. (Irb)