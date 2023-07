Balcani: oggi a Tirana incontro informale tra leader regione per Processo di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier dell’Albania, Edi Rama, riceve oggi a Tirana i leader dei Paesi dei Balcani occidentali per un incontro informale in vista del prossimo vertice del Processo di Berlino, che si terrà il 16 ottobre. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ata”, precisando che prenderà parte all’incontro anche il commissario europeo per l'Allargamento e la politica di vicinato, Oliver Varhelyi. Nel dettaglio, sono attesi a Tirana il premier del Montenegro Dritan Abazovic, il premier della Macedonia del Nord Dimitar Kovacevski, la premier della Serbia Ana Brnabic e la presidente del Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina, Borjana Kristo. Sarà invece assente il premier del Kosovo Albin Kurti. “Mesi fa (Kurti) ha confermato la sua partecipazione a una conferenza a Creta, in Grecia, dove il panel per i Balcani occidentali è esattamente nello stesso giorno. Naturalmente, il primo ministro parteciperà al vertice del Processo di Berlino che si terrà a Tirana”, ha riferito su Facebook il portavoce del governo del Kosovo, Perparim Kryeziu.(Alt)