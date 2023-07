Nato: Stoltenberg stasera con il presidente della Serbia Vucic, al centro situazione in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà questa sera un incontro tra il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. Secondo un comunicato diramato dall’Alleanza, l’incontro si svolgerà alle 19:00 e sarà seguito da un punto stampa. Nei giorni scorsi il presidente Vucic aveva annunciato di voler chiedere un incontro urgente con Stoltenberg per discutere della situazione nel nord del Kosovo a maggioranza serba. In Kosovo è presente una missione a guida Nato (Kfor) che recentemente ha visto un aumento delle truppe per garantire la sicurezza nell'area.(Seb)