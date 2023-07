Cipro: governo escluderà da programma reinsediamento i richiedenti asilo di recente arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi richiedenti asilo a Cipro saranno esclusi dal programma di reinsediamento in un altro stato membro dell'Ue. Lo hanno annunciato oggi le autorità cipriote, spiegando come l'intenzione sia quella di agire da deterrente per futuri arrivi. La misura si applicherebbe alle persone arrivate sull'isola del Mediterraneo a partire da gennaio 2023. "Lo scopo di questa politica è garantire che il programma di reinsediamento non attiri cittadini di Paesi specifici che, possibilmente abusando del sistema, utilizzano Cipro come transito verso altri Stati membri dell'Ue", ha dichiarato il ministero dell'Interno in una nota. (Gra)