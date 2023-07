Usa: indagini su Hunter Biden, conclusa la testimonianza alla Camera delle due talpe della Irs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa, dopo circa sei ore, l’audizione dei due informatori dell’Agenzia delle entrate (Irs) davanti al Comitato per il monitoraggio della Camera dei rappresentanti, organizzata dai repubblicani per ascoltare la testimonianza delle due talpe in merito alle inchieste su Hunter Biden e alle presunte interferenze del dipartimento della Giustizia nelle indagini. Durante l’audizione, è stata rivelata per la prima volta l’identità del secondo informatore: si tratta di Joseph Ziegler, che per 13 anni ha lavorato come agente speciale nella divisione per le indagini penali dell’Agenzia. Nel suo intervento di apertura, Ziegler ha affermato che durante le indagini su Hunter Biden non sarebbe stato seguito il “tradizionale processo investigativo”, aggiungendo che gli agenti della Irs avrebbero chiesto alle autorità giudiziarie di emettere accuse “ben più serie” nei confronti del figlio del presidente Usa, il quale ha recentemente raggiunto un accordo in base al quale si dichiarerà colpevole di evasione fiscale e possesso illegale di arma da fuoco. “Sulla base della mia esperienza, il procuratore generale del Delaware è stato costantemente ostacolato dal dipartimento della Giustizia durante lo svolgimento delle indagini”, ha detto Ziegler, confermando quanto affermato in precedenza dalla seconda talpa, Gary Shapley. Le dichiarazioni dei due informatori hanno già portato, nelle ultime settimane, ad aspre critiche da parte del Partito repubblicano, alcuni dei cui esponenti sono arrivati a chiedere l’avvio di una procedura di impeachment contro il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland. (Was)