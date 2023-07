Egitto: Usa, bene la grazia a Patrick Zaki, ora misure analoghe per altri prigionieri politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono positivamente la grazia concessa dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi a Patrick Zaki, ricercatore dell’Università di Bologna che martedì 18 luglio è stato condannato a tre anni di reclusione per “diffusione di notizie false dentro e fuori dal Paese”, oltre che per un articolo scritto nel 2019 sulle discriminazioni subite dai copti egiziani. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. “Chiediamo alle autorità egiziane di prendere provvedimenti analoghi e rilasciare tutti i prigionieri politici arrestati ingiustamente: ogni progressi sul fronte del rispetto dei diritti umani rafforzerà il nostro rapporto bilaterale”, ha scritto. (Was)