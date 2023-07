Ucraina: Casa Bianca elogia impegno del Vaticano per il ritorno dei bambini deportati in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni della Federazione Russa, che ha “prelevato” bambini ucraini per trasferirli in altre parti del Paese o addirittura in Russia, è “orribile”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. Rispondendo ad una domanda sul colloquio di ieri tra il presidente Joe Biden e il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, la portavoce della Casa Bianca ha detto che le autorità statunitensi “accolgono con grande ammirazione l’impegno del Vaticano per far tornare a casa questi bambini: si tratta di una iniziativa molto importante, che è stata discussa durante il colloquio di ieri”. (Was)