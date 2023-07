Brasile: ministero Finanze prevede crescita Pil al 2,7 per cento nel 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto prevedono gli analisti di oltre cento istituzioni finanziarie del Paese, nel rapporto settimanale "Focus", diffuso dalla Banca centrale (Bc) il 17 luglio, il Brasile dovrebbe chiudere il 2023 con una crescita dell'economia pari al 2,24 per cento. Nel suo Rapporto congiunturale sul secondo trimestre pubblicato il 13 luglio la Confederazione nazionale dell'industria (Cni) stima la crescita del prodotto interno lordo (pil) del Brasile nel 2023 al 2,1 per cento. La stima è al rialzo dello 0,9 per cento rispetto ad aprile, quando si sperava in una crescita dell'1,2 per cento. Per la Cni il miglioramento è dovuto solo alla crescita del settore agroalimentare, dato che altri settori dell'economia sono ancora "in contrazione o in rallentamento". In particolare l'industria manifatturiera dovrebbe contrarsi dello 0,9 per cento nel 2023. (segue) (Brb)