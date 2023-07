Sanità: Calenda, stiamo perdendo il più importante pilastro del nostro welfare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Sanità, sanità, sanità. Da novembre 2019 continuiamo a ripetere che stiamo perdendo il più importante pilastro del nostro welfare. Abbiamo fatto proposte strutturali e proposte a breve termine per azzerare le liste di attesa. Ma come accade in questo Paese riguardo a tutto ciò che implica capacità gestionali, nulla accade". Lo scrive su Facebook il leader di Azione, Carlo Calenda, in merito ad un sondaggio di Swg secondo cui solo un italiano su tre è soddisfatto del Servizio sanitario nazionale.(Rin)