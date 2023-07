Spagna: Sanchez, leader popolari non partecipa a dibattito perché si vergogna di presentarsi con Abascal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, non partecipa al dibattito elettorale perché non può "farsi carico della montagna di bugie" del primo confronto e si vergogna di presentarsi con Santiago Abascal (leader del partito sovranista Vox). Lo ha detto il presidente del governo, Pedro Sanchez, nel corso del dibattito televisivo con Abascal e Yolanda Diaz, che guida la piattaforma di sinistra Sumar. "Feijoo prende i voti di Abascal e le sue politiche ma si vergogna di uscire in pubblico con lui", ha aggiunto Sanchez. (Spm)