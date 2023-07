Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Convegno "Talento, Innovazione, Investimenti- L'economia dell'innovazione e il ruolo dello Stato nella crescita delle nuove imprese Made in Italy e nello sviluppo dei settori strategici e tecnologici".Roma, Biblioteca Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto, via del Seminario 76 (ore 15:30)- Nell'ambito delle iniziative dell'estate militante, Elly Schlein sarà a Colleferro per parlare di crisi climatica e conversione ecologica. L'iniziativa, dal titolo "Le città alla sfida del clima" si terrà alle ore 18 presso l'auditorium Fabbrica della Musica di Colleferro, via Sabotino 8. All'incontro parteciperanno l'ex sindaco di New York Bill de Blasio, la responsabile nazionale Conversione ecologica, Clima, Green economy e Agenda 2030 Annalisa Corrado, il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna e alcuni rappresentanti delle associazioni del territorio. (segue) (Rer)