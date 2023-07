Brasile: ministero finanze prevede inflazione al 4,85 per cento nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale, l'obiettivo fissato per l'inflazione nel 2023 è del 3,25 per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. Per la quarta volta quest'anno secondo gli analisti di mercato l'inflazione su base annuale resta al di sotto del limite previsto. Nel suo Rapporto congiunturale sul secondo trimestre pubblicato il 13 luglio, la Confederazione nazionale dell'industria (Cni) stima l'inflazione del Brasile nel 2022 al 4,9 per cento. La stima è al ribasso dell'1,1 per cento rispetto a quanto previsto ad aprile, quando si sperava in un indice dei prezzi al 6 per cento. Nello studio trimestrale pubblicato il 6 luglio i ricercatori dell'Istituto di ricerca economia applicata (Ipea) prevedono che il Brasile dovrebbe chiudere il 2023 con un tasso di inflazione del 5,1 per cento. (segue) (Beb)