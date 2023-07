Brasile: ministero finanze prevede inflazione al 4,85 per cento nel 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella relazione trimestrale sull'inflazione presentata il 29 giugno, la Banca centrale (Bc), prevede che il Brasile chiuda il 2023 con l'inflazione al 5,1 per cento. Si tratta di una revisione al ribasso rispetto alla proiezione di inflazione al 5,8 per cento presentata nell'edizione del rapporto pubblicata a marzo. La proiezione del ministero dell'Economia contenuta nel bollettino MarcoFiscale diffuso il 23 maggio, stima l'inflazione del paese nel 2023 al 5,58 per cento. La previsione del ministero è in linea con quella presentata lo stesso giorno dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) secondo cui il Brasile chiuderà il 2023 con un'inflazione al 5,4 per cento. (segue) (Beb)