Brasile: ministero finanze prevede inflazione al 4,85 per cento nel 2023 (4)

- La corsa dell'inflazione, costante sin dalla fine del 2020, ha guadagnato ulteriore vigore nel 2021 e, successivamente, nel 2022 a seguito della guerra in Ucraina, chiudendo il 2021 al 10,06 per cento e il 2022 a 5,79 per cento. Per cercare di contenere la crescita dei prezzi Comitato di politica monetaria (Copom), ha progressivamente elevato il tasso di interesse di riferimento dell'economia (Selic) dal 2 per cento di agosto 2020 all'attuale 13,75 per cento, confermato nella riunione del 22 giugno. Tuttavia, al termine dell'ultima riunione la maggioranza dei membri del Copom ha annunciato che se l'inflazione dovesse continuare a calare nelle prossime settimane sarà previsto un primo taglio del Selic a partire dalla prossima riunione in programma a inizio agosto. Nel bollettino Focus pubblicato oggi, gli analisti delle istituzioni finanziarie brasiliane prevedono che il Brasile chiuderà il 2023 con il Selic al 12 per cento. La stima è in calo rispetto al 12,25 della scorsa settimane e al 12,50 di quattro settimane fa. (Beb)