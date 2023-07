Brasile: ministero Finanze prevede crescita Pil al 2,7 per cento nel 2023 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricercatori dell'Istituto di ricerca economia applicata (Ipea) prevedono, nello studio trimestrale pubblicato il 6 luglio, che il Paese chiuda il 2023 con un'espansione al 2,2 per cento. L'Ipea rivede al rialzo la previsione di espansione economica dello 0,8 per cento rispetto ad aprile, quando la stima era di 1,4 per cento. Nella relazione trimestrale sull'inflazione presentata il 29 giugno, la Banca centrale (Bc), prevede che il Brasile chiuda il 2023 con una crescita dell'economia pari al 2 per cento. Il dato è dello 0,8 per cento superiore rispetto all'1,2 per cento ipotizzato in occasione della pubblicazione precedente, a marzo del 2023. (segue) (Brb)