Libia: presidente Menfi convoca riunione autorità di sicurezza, focus su controllo frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio presidenziale libico, Mohamed al Menfi, ha convocato una riunione di sicurezza allargata che ha visto la partecipazione del capo dell'intelligence, del comandante della forza antiterrorismo e dei vertici dei servizi militari e di sicurezza. Menfi ha insistito sulla necessità di monitorare, controllare e mettere in sicurezza le frontiere per limitare il flusso dell'immigrazione clandestina e combattere il terrorismo e l'attività di alcune organizzazioni sospette. Menfi ha sottolineato che il Consiglio di presidenza fornirà ogni tipo di supporto per il monitoraggio degli sbocchi terrestri e marittimi della Libia e proteggerli da eventuali violazioni che possano minacciare la sicurezza nazionale e l'incolumità dei cittadini. (Lit)