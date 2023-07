Brasile-Capo Verde: Lula, recupereremo le nostre relazioni con i Paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ripristinerà le relazioni con i Paesi africani e li aiuterà a qualsiasi costo in nome dello sviluppo economico e sociale. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso dell'incontro bilaterale con l'omologo di Capo Verde, José Maria Neves, oggi a Praia. "Il Brasile è rimasto lontano dal mondo negli ultimi sei anni e si è allontanato anche dall'Africa per troppo tempo. Voglio recuperare questo rapporto con il continente africano", ha detto. "Il Brasile è tornato sulla scena internazionale e tornerà a contribuire allo sviluppo dei paesi amici. Vogliamo recuperare il rapporto buono e produttivo che il Brasile ha avuto con il continente africano", ha proseguito Lula. Il capo dello stato ha affermato che il Brasile può sostenere l'Africa in diverse aree e ha sottolineato le possibilità di favorire lo sviluppo in ambito di trasferimento tecnologico, istruzione, industrializzazione e agricoltura, soprattutto nell'attuale contesto di aumento dei prezzi alimentari, a causa della guerra tra Ucraina e Russia. (segue) (Brb)