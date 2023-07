Brasile-Capo Verde: Lula, recupereremo le nostre relazioni con i Paesi africani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Lula ha anche annunciato che il Brasile aprirà ambasciate nei Paesi africani che ancora non ospitano una sede diplomatica brasiliana. "Tratteremo il continente africano con la cura che il popolo africano merita". Il capo dello Stato ha poi promesso di tornare a Capo Verde e confermato di volersi recare anche in altri Paesi africani per approfondire le discussioni sulle relazioni bilaterali. Il presidente Lula è stato il capo di governo brasiliano che ha visitato più volte l'Africa nei suoi due precedenti mandati. (segue) (Brb)