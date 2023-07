Brasile-Capo Verde: Lula, recupereremo le nostre relazioni con i Paesi africani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo, il presidente capoverdiano Neves ha ricordato che il Brasile è stato vicino e ha contribuito allo sviluppo di Capo Verde in diverse aree. Ha citato in particolare il fatto che molti capoverdiani studino in Brasile per poi fare rientro nel proprio Paese per "contribuire allo sviluppo in maniera straordinaria". Il capo dello Stato africano ha anche sottolineato l'importanza che il Brasile torni ad essere protagonista sulla scena internazionale. "L'ordine mondiale è in un processo di trasfigurazione. Abbiamo bisogno di leader visionari, trasformativi e catalizzatori di questo momento. Il Brasile torna nel mondo per mano del presidente Lula da Silva e sta portando la grandezza del Brasile nella dimensione internazionale", ha detto, sottolineando il contributo del Brasile "alla costruzione di un mondo più equo, dove tutti abbiano la possibilità di vivere con dignità". (Brb)