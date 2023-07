Spagna: Sanchez, il governo ha creato posti di lavoro e di migliore qualità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avete annunciato l'abolizione dell'imposta sulle grandi imprese elettriche, sulle società finanziarie e sulle grandi fortune. Abbiamo abbassato l'imposta sul reddito delle persone fisiche per i più vulnerabili", ha aggiunto Sanchez rivolgendosi sempre all'esponente della formazione sovranista. "Abbiamo ridotto l'inflazione al 2 per cento con una soluzione iberica che ha permesso di risparmiare 5 miliardi di euro. Abbiamo approvato un piano di aiuti da 50 miliardi di euro per i trasportatori, agricoltori e gli allevatori. Abbiamo protetto i più vulnerabili. E per chiarire la verità ai dieci milioni di pensionati: Pp e Vox hanno sistematicamente votato contro la rivalutazione delle pensioni", ha rimarcato Sanchez. (Spm)