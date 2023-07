Cile: Boric, su parole di Lula, "non mi sono offeso" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lula aveva attribuito le critiche espresse ieri da Boric in merito alla posizione di alcuni Paesi della regione latinoamericana sulla guerra in Ucraina allo stato di ansia del presidente del Cile, alla sua prima volta a Bruxelles in occasione del vertice Ue-Celac. "Forse, perché per Boric deve essere stato il primo incontro dell'Unione Europea con l'America Latina, ha un po' più di ansia rispetto agli altri. Solo quello", ha detto. (segue) (Abu)