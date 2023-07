Argentina: morta Celia Guevara de la Serna, la sorella del “Che” aveva 93 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Celia Guevara de la Serna, sorella di Ernesto “Che” Guevara, eroe della rivoluzione cubana, è morta a Buenos Aires, in Argentina, all’età di 93 anni. La notizia del decesso, avvenuto nella serata di martedì scorso, è stata confermata dall’Istituto “Mario J. Buschiazzo” per le arti americane e la ricerca di Buenos Aires, istituzione subordinata alla facoltà di architettura dell’Università della capitale argentina, dove la sorella del “Che” ha lavorato come ricercatrice. “È con grande dolore che annunciano la morte di Celia Guevara, direttrice di molti dei nostri progetti di ricerca”, si legge nel messaggio. (Abu)